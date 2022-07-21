Минобороны: ВКС России уничтожили до 600 солдат ВСУ в Одесской области

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России 16 июля уничтожили 600 боевиков ВСУ, в том числе 120 наемников, в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 21 июля.

— По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что 17 июля на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.

До этого сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России высокоточным оружием уничтожил более 200 солдат ВСУ и иностранную технику в Одесской области. Добавляется, что ВКС РФ уничтожили около 40 солдат ВСУ и 19 единиц техники в Соледаре и пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в районе Усово. Российская авиация в свою очередь сбила украинские МиГ-29 и Су-25.

17 июля появилась информация о том, что российские военные уничтожили американскую РСЗО HIMARS, располагавшуюся на вооружении у украинских войск, в районе населенного пункта Красноармейск.