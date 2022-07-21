Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны: ВКС России уничтожили до 600 солдат ВСУ в Одесской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВКС России уничтожили до 600 солдат ВСУ в Одесской области
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России 16 июля уничтожили 600 боевиков ВСУ, в том числе 120 наемников, в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 21 июля.

— По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что 17 июля на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.

До этого сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России высокоточным оружием уничтожил более 200 солдат ВСУ и иностранную технику в Одесской области. Добавляется, что ВКС РФ уничтожили около 40 солдат ВСУ и 19 единиц техники в Соледаре и пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в районе Усово. Российская авиация в свою очередь сбила украинские МиГ-29 и Су-25.

17 июля появилась информация о том, что российские военные уничтожили американскую РСЗО HIMARS, располагавшуюся на вооружении у украинских войск, в районе населенного пункта Красноармейск.

Статистика Армия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте