Минобороны: ВСУ потеряли более 200 солдат в Одесской области

Фото: Минобороны РФ

Военно-морской флот (ВМФ) России высокоточным оружием уничтожил более 200 солдат ВСУ и иностранную технику в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 20 июля.

— Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Военно-космические силы (ВКС) России уничтожили около 40 солдат ВСУ и 19 единиц техники в Соледаре и пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в районе Усово.

Российская авиация, в свою очередь, сбила украинские МиГ-29 и Су-25.

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили американскую РСЗО HIMARS, располагавшуюся на вооружении у украинских войск, в районе населенного пункта Красноармейск.