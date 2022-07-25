Более 2,4 тысячи уголовных дел возбудили в Москве за полгода

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Столичный Следственный комитет подвел итоги работы за первое полугодие 2022 года. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, за полгода в столице возбудили 2409 уголовных дел.

— Следователи окончили производство по 2030 уголовным делам, в том числе 2011 — по тяжким и особо тяжким составам преступлений, — рассказывает Иванова.

Представитель ведомства отметила, что сотрудники СК раскрыли 95,7 процента убийств, а также 100 процентов преступлений, связанных с изнасилованиями и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

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Помимо этого, за шесть месяцев было раскрыто 319 преступлений прошлых лет.

— В результате работы следователей за указанный период был наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 13 миллиардов рублей, в бюджет РФ возмещен ущерб в размере более 15 миллиардов рублей, а также погашена задолженность по заработной плате на сумму более 750 миллионов рублей, — подытожила Иванова.

Порядка четырех тысяч правонарушений пресекли столичные сотрудники Росгвардии с января по июнь 2022 года.