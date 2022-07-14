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Около четырех тысяч правонарушений пресекли столичные росгвардейцы за полгода

Анастасия Колоскова
Город
Около четырех тысяч правонарушений пресекли столичные росгвардейцы за полгода
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные сотрудники Росгвардии с января по июнь 2022 года пресекли порядка четырех тысяч правонарушений. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— За шесть месяцев 2022 года на охраняемых объектах и в местах проживания и хранения имущества граждан пресечено около 4 тысяч правонарушений, — говорится в сообщении.

В Росгвардии отметили, что на сегодняшний день защитой вневедомственной охраны в столице пользуются свыше 184 тысячи объектов, включая более 20 тысяч государственных и частных объектов, а также более 163 тысяч мест, где проживают и хранят имущество граждане.

В ведомстве подчеркнули, что при поступлении тревожного сигнала сотрудники Росгвардии прибывают по адресу в среднем в течение пяти-семи минут.

Несколько дней назад сотрудники Росгвардии спасли тонувшего мужчину в Бирюлевском пруду.

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