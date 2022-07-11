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Сотрудники Росгвардии спасли утопающего на юге Москвы

Антон Махов
Происшествия
Сотрудники Росгвардии спасли утопающего на юге Москвы
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное, Верхний Бирюлёвский пруд Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии Москвы спасли тонущего мужчину. Все происходило у Бирюлевского пруда. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Экипаж Росгвардии патрулировал территорию и заметил тонущего мужчину. Сотрудники немедленно отправились на помощь предварительно вызвав бригаду медиков.

Мужчину вытащили на берег и оказали ему доврачебную помощь. Пострадавший 25-лет рассказал, что решил искупаться, но ногу свело судорогой и он начал тонуть.

Он отказался от госпитализации, и после осмотра медиков ушел домой.

Также недавно работник аварийно-спасательного отряда № 8 спас утопающего. Он собирался переплыть Черневский пруд, но начал тонуть не рассчитав силы.

Спасатель пожарно-спасательного центра Москвы Петр Ариничев услышал крики и заметил тонущего. Он бросился в воду, прихватив спасательный жилет.

В мае 2022 года спасатели также вытащили из воды утопающего мужчину. Тогда инцидент случился в районе Большого каменного моста.

Тонувшим оказался мужчина 1995 года рождения. Его подняли на борт спасательного катера и доставили на поисково-спасательную станцию.

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