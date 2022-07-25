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Врач рассказал о пользе павильонов «Здоровая Москва»

Ирина Игнатенко
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Врач рассказал о пользе павильонов «Здоровая Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице продолжают работу павильоны «Здоровая Москва», в которых все желающие могут пройти медобследование. О пользе таких проверок рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

По его словам, подобный проект популяризует правило следить за собой, своим здоровьем, делая это неотъемлемой частью повседневной жизни. Данный формат обследования позволяет выявить гипертонию и диабет, обнаружить другие проблемы со здоровьем, о которых человек не подозревает.

По его словам, необходимо интегрировать медицину в общество, чтобы человек мог проверить свое здоровье во время повседневных занятий, передает Царьград.

В столице за два месяца порядка 220 тысяч человек прошли чекап в павильонах «Здоровая Москва», из которых 83 тысячи пациентов прошли углубленное обследование после перенесенной коронавирусной инфекции.

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