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Авария с участием легковушки и двух мотоциклов произошла на МКАД

Анастасия Колоскова
Происшествия
Авария с участием легковушки и двух мотоциклов произошла на МКАД
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, МКАД, 90-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль и два мотоцикла столкнулись на 90-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 25 июля.

Авария произошла после развязки магистрали с Осташковской улицей. На место ДТП прибыли оперативные городские службы.

Автомобилистов предупредили, что движение в районе аварии затруднено по двум полосам, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже в ведомстве уточнили, что движение восстановлено.

Днем ранее в центре столицы водитель автомобиля такси совершил наезд на человека вне зоны действия пешеходного перехода.

23 июля крупное ДТП с пострадавшими произошло на Волгоградском проспекте перед пересечением с Ташкентской улицей. Водитель «газели» нарушил дистанцию и врезался сначала в автомобиль марки «Дэу Матиз», а затем — в «Фольксваген».

От удара «Дэу» продолжил движение и столкнулся с БМВ. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Дэу», а также 14-летняя пассажирка «Фольксвагена».

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