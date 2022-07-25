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Столичные школы проверят на готовность к началу учебного года

Антон Махов
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Столичные школы проверят на готовность к началу учебного года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские школы и другие образовательные учреждения проверят на готовность к началу учебного года. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила пресс-служба московского департамента образования и науки.

— Ежегодно в конце августа в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и науки Москвы, проверяют подготовку к 1 сентября, в том числе и соблюдение требований по безопасности. Таким образом, готовность всех образовательных организаций к началу учебного года будет полностью обеспечена, — пояснили в ведомстве.

Помимо этого, специальные комиссии начали проверку учебных заведений и в Московской области, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Недавно Министерство труда России разработало антикоррупционные поправки к российскому законодательству, призванные ужесточить контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и государственных корпораций. К ним относятся директора школ и главные врачи больниц.

Ведомство рассчитывает обязать глав государственных и муниципальных учреждений (директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, заведующих детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах членов их семей.

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