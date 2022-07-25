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Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела

Антон Махов
Общество
Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела
Фото: МВД Медиа

Депутат новосибирского городского совета Хельга Пирогова отправилась в Грузию после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении ложной информации о вооруженных силах России. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина со ссылкой на Пирогову.

— Она не в стране (России — прим. «ВМ»), она в Грузии, — рассказала Каверзина.

Также известно, что сейчас телефон улетевшей Пироговой недоступен. Адвокат депутата Егор Солунин сообщил, что не в курсе отъезда своей подзащитной. В управлении Следственного комитета по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию, сообщает ТАСС.

Известно, что в случае неявки Пироговой на допрос ее объявят в розыск. Допрос назначали на сегодняшнее утро 25 июля.

Недавно московский Следственный комитет подвел итоги работы за первое полугодие 2022 года. Сотрудники СК раскрыли 95,7 процента убийств, а также 100 процентов преступлений, связанных с изнасилованиями и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

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