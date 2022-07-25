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Образовательный комплекс на 950 мест построят в Коммунарке

Антон Махов
Город
Образовательный комплекс на 950 мест построят в Коммунарке
Фото: Пресс-служба «Москомархетиктуры»
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Образовательный комплекс на 950 мест построят в поселке Коммунарка. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Отделка двух блоков будет выполнена в едином стиле: на фасадах используют штукатурку серо-коричневого цвета, керамогранитную плитку коричнево-рыжих цветов, аквапанели светлого оттенка. В результате сложился образ, наполненный натуральными текстурами и уходящий от навязанной детскости здания. Уверен, что этот комплекс понравится и детям, и их родителям, — пояснил он.

Также он сообщил, что комплекс будет поделен на два основных блока. Это будут общеобразовательная школа на 800 мест и детский сад на 150 мест.

Площадь комплекса составит около 14 тысяч квадратных метров. Учреждение будет иметь два входа.

Известно, что здесь отдельно расположат учебные классы, в том числе специализированные. В комплексе оборудуют два спортивных зала, а также залы для занятий ритмикой, хореографией и лечебной физкультурой.

Также в жилом комплексе City Bay построят школу. Проект реализует девелопер MR Group.

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