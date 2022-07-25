Песков рассказал о принятых мерах после кашля Путина в Тегеране

Фото: Пресс-служба Госдумы

Чтобы президент России Владимир Путин не кашлял, в Кремле подстраивают работу кондиционеров и избегают сквозняков. Об этом в понедельник, 25 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях, избегаем сквозняков, — цитирует спикера Кремля РБК.

Недавно Путин во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» принес извинения за свой кашель, объяснив его поездкой в Тегеран, где в условиях сильной жары «шуровали» кондиционеры.

Так, 19 июля российский президент посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

По словам Путина, в принятом совместном документе указана приверженность всех сторон позиции урегулирования и укрепления трехстороннего сотрудничества. Основной целью ставится достижение жизнеспособной и устойчивой нормализации ситуации в Сирии. Известно, что 19-й раунд «астанинских переговоров» на высоком уровне будет назначен до конца года, а следующее заседание решено провести на территории России.