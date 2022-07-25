Израиль подготовит политические меры против РФ при закрытии «Сохнута»

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В случае закрытия российского отделения еврейского агентства «Сохнут» Израиль примет ряд политических мер в отношении России. Об этом сообщает издание Israel Hayome в понедельник, 25 июля.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Яир Лапид в ближайшее время примет решение по введению таких мер. При этом бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил о существовании нескольких способов, которые окажут давление на Россию, в частности присоединение к западным санкциям, передает «Газета.Ru».

Минюст России 21 июля попросил ликвидировать еврейское агентство «Сохнут», занимающееся образовательной деятельностью. Беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении самого агентства отказались комментировать ситуацию.

В начале июля стало известно, что главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта освободили от должности в связи с истечением контракта. При этом в пресс-службе подчеркнули, что Гольдшмидта не увольняли. В настоящее время решается вопрос о назначении нового раввина Москвы.