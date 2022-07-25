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В Госдуме назвала отказ ЕС от российского газа победой Газпрома

Антон Махов
Общество
В Госдуме назвала отказ ЕС от российского газа победой Газпрома
Фото: shutterstock

Америка давно настраивала европейские страны отказаться от долгосрочных контрактов с российским Газпромом, заключенных на 10–15 лет. Сейчас почти все страны Европы вынуждены покупать газ по рыночным ценам вместо работы по выгодным контрактам с Газпромом. Об этом в понедельник, 25 июля, заявил первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Игорь Ананских.

— По спотовому контракту цена была примерно 300 долларов за газ. Если нет спотового контракта, то покупаешь газ на рынке. Он стоит 1700 долларов за тысячу кубометров. Вся политика, которую ведет Европа под действием Америки, направлена против самих же европейских государств. Сокращение поставок газа в Европу никак не влияет, а даже увеличивает прибыль Газпрома, — пояснил зампред.

Для Газпрома эта ситуация не станет фатальной, а европейские страны вынуждены получать дорогой газ, цитирует Ананских News.ru.

В свою очередь компания Siemens Energy направила российскому Газпрому экспортную лицензию, выданную Канадой, которая дает возможность ремонтировать и транспортировать газовые турбины для трубопровода «Северный поток» до конца 2024 года.

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