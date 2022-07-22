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Uniper обвинил Газпром в нарушении контракта из-за форс-мажора по поставкам газа

Лейла Алиева
В мире
Uniper обвинил Газпром в нарушении контракта из-за форс-мажора по поставкам газа
Фото: shutterstock

Объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа в Германию является нарушением контракта. Об этом сообщил глава немецкого энергоконцерна Uniper Клаус-Дитер Маубах в пятницу, 22 июля.

— Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом, — подчеркнул он.

Также глава концерна добавил, что это объявление может привести к судебному разбирательству между Uniper и Газпромом, передает ТАСС.

До этого агентство Reuters сообщило, что Газпром предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа. Так, по данным издания, в компании заявили, что не смогут выполнить обязательства по независящим от них причинам. Режим «форс-мажора» вступил в силу с 14 июля.

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