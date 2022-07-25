Депутат МГД: Создание Центра управления городской аэромобильностью простимулирует новые стартапы

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Создание Центра управления городской аэромобильностью поспособствует запуску новых стартапов в сфере беспилотного транспорта. Об этом сообщил в понедельник, 25 июля, депутат Московской городской Думы, летчик-космонавт Олег Артемьев.

— Создание крупной площадки для тестирования, апробации техники, привлечения к этой работе широкого числа разработчиков даст возможность проработать все трудности, проблемные моменты, задать нормативы, определить общие для всех правила, адаптировать их к уже существующим нормам авиационной безопасности, — сказал он.

Депутат добавил, что в столице постепенно создается необходимая инфраструктура для тестирования беспилотного транспорта. По его словам, сфера применения подобных инноваций в будущем станет огромной — от общественного транспорта до городской безопасности.

Кроме того, в Москве уже созданы условия для законодательного сопровождения беспилотников. Они были приняты Мосгордумой в ноябре прошлого года.

Планируется, что площадкой для тестирования транспорта станет инновационный центр «Сколково». Ее площадь составит порядка 400 квадратных метров, а высота здания позволит проводить тесты на высоте до 100 метров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Олег Артемьев сообщил, что проекты по обучению столичных старшеклассников беспилотным технологиям помогут в профориентации и будущем поступлении в высшее учебное заведение. По его словам, беспилотники уже сегодня имеют широчайший спектр применения.