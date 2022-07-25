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Прием заявок на проведение обучающих стажировок для волонтеров пройдет до 31 июля

Лейла Алиева
Город
Прием заявок на проведение обучающих стажировок для волонтеров пройдет до 31 июля
Фото: Pexels

Сбор заявок на участие в конкурсе на проведение обучающих стажировок для волонтеров пройдет до 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы в понедельник, 25 июля.

— До 31 июля 2022 года проходит прием заявок на конкурс на проведение обучающих стажировок для специалистов сферы добровольчества (волонтерства), молодежной политики и некоммерческого сектора, — говорится в сообщении.

При этом организатором конкурса станет Ассоциация волонтерских центров.

В этот же день стартовал прием заявок на участие в проекте «Лайн-ап #Моспродюсер | День города — 2022» в рамках празднования 875-летия столицы. Отмечается, что Победители проекта смогут презентовать свое творчество многотысячной аудитории и поздравить москвичей.

Главный летний фестиваль «Цветочный джем» начался в столице 22 июля. Отмечается, что гости смогут увидеть как лучшие цветочные композиции прошлых лет, так и новые оригинальные работы, например, висячие и водные сады. Всего на мероприятии представлено 27 садов и цветочных композиций.

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