Посетители в тельняшках смогут бесплатно посетить музей «Главные Оружейные Реликвии Армии»

Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Посетители в тельняшках или бескозырках смогут бесплатно посетить музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» 31 июля. Акция приурочена к дню Военно-морского флота. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

— Военно-морская локация — одна из жемчужин музея «Г.О.Р.А.». Здесь на водной глади искусственного водоема, площадью свыше 2600 квадратных метров, размещены корабли и катера, рубки подводных лодок, а вокруг пруда — артиллерийские установки береговой обороны, корабельные орудия, вооружение линкоров, — пояснил Школьник.

Также известно, что вход в филиал Музея Победы на Поклонной горе 31 июля сделают бесплатным для школьников, студентов и курсантов российских военных вузов. Чтобы получить билет, школьникам потребуется предъявить в кассе социальную карту, а студентам нужно будет показать студенческий билет. Музей открыт для посетителей с 10:00 до 20:00.

Во время программы «Оружие Победы» гостям расскажут об истории военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны. Посетители увидят рубки подводных лодок Л-3 и Щ-307, торпедный катер «Комсомолец» проекта 123-бис, башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, которые защищали советские базы от нападения вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны и многое другое.

Также в Музее Победы к 80-летию начала битвы за Кавказ были представлены реликвии героя-альпиниста. Временная экспозиция открылась в рамках выставочного проекта «Реликвии Победы».