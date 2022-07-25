Собянин посетил новое здание отдела полиции Даниловского района столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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В Даниловском районе начал свою работу новый отдел полиции. На данный момент туда уже переехали все сотрудники. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 25 июля, посетил новое здание ведомства.

— Хорошие условия работы для нашей полиции. Для того чтобы они могли заниматься и спортом, и стрелковой подготовкой, и работать с жителями, и, конечно, обеспечивать их безопасность, — сказал он.

Раньше отдел МВД по Даниловскому району размещался в двухэтажном здании 1931 года постройки. Его площадь составляла 2,4 тысячи квадратных метров, что для 200 сотрудников было крайне мало. Новое здание было возведено по индивидуальному проекту, что позволило создать все необходимые условия для штата. Площадь постройки составила 4,75 тысячи «квадратов».

В постройке предусмотрены три этажа, где расположились дежурная часть, тир на четыре места, кабинеты следователей и сотрудников уголовного розыска, многое другое. Начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов поблагодарил Собянина за новый отдел и отметил, что созданные условия помогут сотрудникам полиции в работе, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин сообщил, что столица оказалась лидером по количеству победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5–7-х классов. Он напомнил, что конкурс является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».