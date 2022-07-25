Собянин: Проект реновации территории промзоны ЗИЛ реализован почти на треть

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект реновации территории промзоны ЗИЛ реализован почти на треть. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 25 июля.

По его словам, специалисты построят 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости, где будет проживать около 90 тысяч человек и создадут примерно столько же рабочих мест. Так, к концу этого года будет построено почти 2 миллиона квадратных метров недвижимости, в которые также войдут и уникальные объекты.

— Это «Остров Мечты» — детский развлекательный парк, спортивный комплекс, включающий в себя и ледовую арену, и центр водных видов спорта, ряд других уникальных объектов. С каждым годом эта территория будет обустраиваться. Будут строиться набережная, детские сады, школы, создаваться рабочие места, — передает слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Еще один участок бывшей промышленной зоны «Тушино» будет преобразован в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Так, редевелопмент бывшей промзоны позволит создать благоприятные условия для жизни и работы горожан, повысить экономическую привлекательность района Тушино.