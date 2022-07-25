Врач перечислил три варианта распространения оспы обезьян

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Вирус оспы обезьян передается тремя путями. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов

— Оспа обезьян вызывается вирусом, который передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и половым путем, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он напомнил, что в России пока зафиксирован только один случай заболевания. Завоз возможен через авиационные узлы, но у сотрудников авиакомпаний уже есть алгоритм действий на этот случай.

Врач добавил, что в Московской области определена маршрутизация таких пациентов. Имеются резервные боксы в инфекционных больницах.

До этого Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил распространение оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Он сообщил, что в мире выявлено к этому моменту 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян и наиболее тревожной ситуация выглядит в Европе, передает издание argumenti.ru.

Заболеть одновременно COVID-19 и оспой обезьян почти невозможно, так как это вирусы с повышенной вирулентностью. Однако в организме человека все же могут быть несколько инфекций одновременно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.