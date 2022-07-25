Подрывателю серпуховской православной гимназии дали 13 лет колонии
Суд приговорил Владислава Струженкова, который в декабре прошлого года подорвал самодельное взрывное устройство у входа в церковную школу в Серпухове, к 13 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
— Парню, который хотел взорвать православную гимназию в Серпухове в декабре прошлого года, вынесли приговор — 13 лет колонии строгого режима и 205 тысяч штрафа, — написала она в своем Telegram-канале.
Нападение на православную гимназию
Утром 13 декабря неизвестный человек проник на территорию Введенского Владычнего женского монастыря с самодельным взрывным устройством и подорвал его.
Позже в МВД по МО уточнили, что инцидент произошел в православной гимназии, которая находится рядом с указанным монастырем. В пресс-службе ведомства отметили, что на территорию учебного заведения вошел его 18-летний выпускник. Он совершил самоподрыв, в результате которого пострадали 15-летний подросток и сам подрывник.
В результате инцидента пострадали 11 человек, включая нападавшего. СМИ опубликовали список пострадавших.
Также стало известно, что в результате взрыва подрывнику оторвало ногу. Его госпитализировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ по факту случившегося.
31 декабря Басманный районный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова.
Его друг рассказал, что взрывное устройство они собирали вместе в шалаше.