Подрывателю серпуховской православной гимназии дали 13 лет колонии

Фото: СК РФ

Суд приговорил Владислава Струженкова, который в декабре прошлого года подорвал самодельное взрывное устройство у входа в церковную школу в Серпухове, к 13 годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

— Парню, который хотел взорвать православную гимназию в Серпухове в декабре прошлого года, вынесли приговор — 13 лет колонии строгого режима и 205 тысяч штрафа, — написала она в своем Telegram-канале.

Нападение на православную гимназию

Утром 13 декабря неизвестный человек проник на территорию Введенского Владычнего женского монастыря с самодельным взрывным устройством и подорвал его.

Позже в МВД по МО уточнили, что инцидент произошел в православной гимназии, которая находится рядом с указанным монастырем. В пресс-службе ведомства отметили, что на территорию учебного заведения вошел его 18-летний выпускник. Он совершил самоподрыв, в результате которого пострадали 15-летний подросток и сам подрывник.

В результате инцидента пострадали 11 человек, включая нападавшего. СМИ опубликовали список пострадавших.

Также стало известно, что в результате взрыва подрывнику оторвало ногу. Его госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ по факту случившегося.

31 декабря Басманный районный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова.

Его друг рассказал, что взрывное устройство они собирали вместе в шалаше.