Суд арестовал юношу, устроившего взрыв на территории монастыря в Серпухове

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Басманный районный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, который в декабре прошлого года подорвал самодельное взрывное устройство у входа в церковную школу в Серпухове. Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого В. А. Струженкова до 31 марта 2022 года, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что Струженков собирал бомбу с другом в шалаше.

Нападение на православную гимназию

Утром 13 декабря неизвестный человек проник на территорию Введенского Владычнего женского монастыря с самодельным взрывным устройством и подорвал его.

Позже в МВД по МО уточнили, что инцидент произошел в православной гимназии, которая находится рядом с указанным монастырем. В пресс-службе ведомства отметили, что на территорию учебного заведения вошел его 18-летний выпускник. Он совершил самоподрыв, в результате которого пострадали 15-летний подросток и сам подрывник.

В результате инцидента пострадали 11 человек, включая нападавшего. СМИ опубликовали список пострадавших.

Также стало известно, что в результате взрыва подрывнику оторвало ногу. Его госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ по факту случившегося.