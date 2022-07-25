Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов, которые будут заниматься высокотехнологичными отраслями. Об этом стало известно в понедельник, 25 июля.

Развитие в области высокоскоростного транспорта будет подведомственно Андрею Белоусову.

В свою очередь Виктория Абрамченко будет контролировать системы мониторинга состояния окружающей среды. Также она будет контролировать разработки для предотвращения чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе.

Стало известно, что Татьяна Голикова будет следить за генетическими разработками для таких секторов, как биоинженерия, химическая и биологическая безопасность.

Мишустин назначил Дениса Мантурова куратором технологического и атомного надзора. Также он будет развивать технологии ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

Александр Новак будет нести ответственность за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы.

Также Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.

Дмитрий Чернышенко будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, вопросами получения и обработки наноматериалов, создания программного обеспечения, сообщает РИА Новости.

До этого стало известно, что Москва в четвертый раз стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов».