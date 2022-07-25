Минобороны РФ предупредило о подготовке Украиной провокации в Славянске

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России предупредило, что Киев готовит провокацию с применением газа гексан в Славянские. Это сделают для последующего обвинения России в неизбирательных ударах по объектам. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 25 июля.

— Цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ, — сказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Сам газ Гексан — это сильный нейротоксин и канцероген. Он оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие. Газ действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз, уточнили на сайте Минобороны России.

Недавно сообщалось, что украинская армия заминировала хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Донецкой народной республике