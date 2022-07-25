Движение в центре Москвы будет перекрыто с 29 июля из-за ремонтных работ

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Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники Карта всех событий

Движение в нескольких переулках в Хамовниках будет перекрыто с 29 июля из-за проведения ремонтных работ. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 29 июля по 4 августа круглосуточно будет перекрыт участок Большого Васильевского переулка от переулка Сивцев Вражек до Большого Могилевского переулка. Также будет перекрыт Глазовский переулок от Смоленского бульвара до Плотникова переулка.

С 5 по 8 августа будут перекрыты участки Малого и Большого Могилевского переулков. Подробнее — на инфографике.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты приступили к капитальному ремонту развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Отмечается, что причиной ремонта стала образовавшаяся колея на дорожном покрытии.

Движение транспорта ограничено в районе Златоустовской улицы на востоке Москвы с 25 июля в связи с проведением работ по строительству и реконструкции инженерных сетей.