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Движение в центре Москвы будет перекрыто с 29 июля из-за ремонтных работ

Евгений Белоусов
Город
Движение в центре Москвы будет перекрыто с 29 июля из-за ремонтных работ
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники Карта всех событий

Движение в нескольких переулках в Хамовниках будет перекрыто с 29 июля из-за проведения ремонтных работ. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 29 июля по 4 августа круглосуточно будет перекрыт участок Большого Васильевского переулка от переулка Сивцев Вражек до Большого Могилевского переулка. Также будет перекрыт Глазовский переулок от Смоленского бульвара до Плотникова переулка.

С 5 по 8 августа будут перекрыты участки Малого и Большого Могилевского переулков. Подробнее — на инфографике.

Движение в центре Москвы будет перекрыто с 29 июля из-за ремонтных работ Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты приступили к капитальному ремонту развязки на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД. Отмечается, что причиной ремонта стала образовавшаяся колея на дорожном покрытии.

Движение транспорта ограничено в районе Златоустовской улицы на востоке Москвы с 25 июля в связи с проведением работ по строительству и реконструкции инженерных сетей.

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