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Андрей Бочкарев рассказал о реорганизации бывшей промзоны «ЗИЛ»

Елена Самойлова
Город
Андрей Бочкарев рассказал о реорганизации бывшей промзоны «ЗИЛ»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В рамках реорганизации территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» было построено почти 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости за восемь лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На протяжении последних 11 лет Москва активно избавляется от так называемого «ржавого пояса» — заброшенных территорий бывших промышленных предприятий. Крупнейшим проектом реорганизации столичных промзон, безусловно, является проект преображения площадки бывшего завода «ЗИЛ», — сказал он.

Заммэра отметил, что за прошедшие восемь лет в районе построено 1,38 миллиона квадратных метров недвижимости: появились городские кварталы с детскими садами и школами, гостиницы и офисы, Ледовая арена ЦСКА, Олимпийский центр синхронного плавания, Музей хоккея, а также уникальный детский парк развлечений «Остров мечты».

При этом до 2030 года предполагается возвести здесь еще 3,25 миллиона квадратных метров жилья и социальных объектов, добавил Бочкарев.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект реновации территории промзоны ЗИЛ реализован почти на треть.

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