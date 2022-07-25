Газпром получил от Siemens документы по турбине для «Северного потока»

Фото: shutterstock

Газпром получил от Siemens Energy документы по возврату из Канады турбины для «Северного потока». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе холдинга.

— Газпром изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы, — говорится в сообщение.

Уточняется, что со стороны холдинга все еще остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов является важным для поставки двигателя в Россию, а также для срочного капремонта остальных газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

Поэтому Газпром снова обратился к Siemens с просьбой о предоставлении документов и поддержки, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Siemens Energy направила российскому Газпрому экспортную лицензию, выданную Канадой, которая дает возможность ремонтировать и транспортировать газовые турбины для трубопровода «Северный поток» до конца 2024 года.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, чем планируют заменить российский газ европейские страны. Он отметил, что полностью отказаться от российского газа Европа не сможет, поскольку заменить такие объемы в короткие сроки невозможно.