Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Компания Siemens Energy направила российскому «Газпрому» экспортную лицензию, выданную Канадой, которая дает возможность ремонтировать и транспортировать газовые турбины для трубопровода «Северный поток» до конца 2024 года.

Как сообщает в воскресенье, 24 июля, газета «Коммерсант», российская корпорация обязана изменить базис поставки из канадского города Монреаль на конечный пункт в РФ для того, чтобы компания могла отправить турбину.

Турбину должны были отправить в Россию еще в минувшую субботу, однако сделать этого не удавалось из-за якобы отсутствия необходимых для транспортировки документов со стороны «Газпрома».

Накануне глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что страна перестанет поддерживать Киев в случае дефицита газа. По мнению экспертов, так глава немецкой дипломатии сыграла на руку президенту России Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть Москве турбину для «Северного потока».

Накануне Бербок заявила, что присутствие на совместном фото лидеров России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «просто непостижимо» и является «вызовом» для НАТО.