Движение в Китайгородском проезде будет ограничено с 1 августа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Россия, Москва, Китайгородский проезд Карта всех событий

Движение в Китайгородском проезде будет ограничено с 1 по 30 августа из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ограничения будут введены с сохранением движения ТС по трем полосам за счет переразметки проезжей части и закрытием тротуара с перепуском движения пешеходов на противоположную сторону тротуара. Подробнее — на инфографике.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого в Дептрансе сообщили, что движение в нескольких переулках в Хамовниках также будет перекрыто с 29 июля из-за проведения ремонтных работ. Так, с 29 июля по 4 августа круглосуточно будет перекрыт участок Большого Васильевского переулка от переулка Сивцев Вражек до Большого Могилевского переулка.

Движение транспорта ограничено в районе Златоустовской улицы на востоке Москвы с 25 июля в связи с проведением работ по строительству и реконструкции инженерных сетей.