«Плитку ложат»: жена Джигана проявила безграмотность, хвастаясь особняком

Фото: vk/samoylovaoxxana

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова проявила безграмотность, проводя видеоэкскурсию по своему новому дому.

Рассказывая в своем микроблоге о строительстве своего нового особняка, она несколько раз произнесла фразу «плитку ложат».

Недавно звездная пара купила огромный особняк примерно за 170 миллионов рублей. Размеры особняка впечатляют: для передвижения по этажам супруги пользуются лифтом, рассчитанным на 13 человек. Как раз показывая гигантские комнаты своих детей, Самойлова и совершила нелепую ошибку.

По территории вокруг коттеджа дети звездой пары ездят на электронной машинке, сообщила «Телепрограмма».

Недавно журналисты узнали, сколько зарабатывает Самойлова.

Так, она является совладелицей косметического бренда Sammy Beauty. Известно, что компания была запущена несколько лет назад.

Партнером Самойловой стала Марина Назарова, с которой они владеют бизнесом в равных долях. В 2021 году их предприятие заработало около 978 миллионов рублей, из них 471 миллион рублей составила чистая прибыль. В первый год работы марки доход предпринимательниц составил 233 миллиона рублей.