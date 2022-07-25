Интервалы движения поездов Сокольнической линии были временно увеличены
Интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии были временно увеличены для проверки состава. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, — сообщили в ведомстве.
Однако известно, что график движения на участке уже восстанавливается, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Недавно сообщалось, что участок Большой кольцевой линии столичного метрополитена от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли до 22 августа для интеграции нового участка в действующую систему.
Работы необходимы для присоединения нового участка БКЛ, в частности станций «Рижская», «Сокольники» и «Марьина Роща». После их открытия можно будет быстрее перемещаться между соседними районами и экономить в среднем 15 минут в пути.
На время ограничений на новом участке уложат больше 24 километров силового кабеля, установят оборудование для контроля движения поездов, интегрируют инженерные системы и в тоннеле смонтируют 120 светильников.