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Госавтоинспекция зарегистрировала в Москве 134 ДТП с 18 по 24 июля

Антон Махов
Происшествия
Госавтоинспекция зарегистрировала в Москве 134 ДТП с 18 по 24 июля
Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

В период с 18 по 24 июля на дорогах Москвы было зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила Госавтоинспекция столицы.

Также известно, что девять человек погибли. В авариях 151 человек пострадал. К этому числу относятся 11 детей до 16 лет.

Помимо этого, автоинспекция зарегистрировала 70 столкновений автомобилей.

Отмечается, что было совершено 37 наездов на пешеходов. Лишь в 11 случаях люди переходили дорогу по зебре.

Также зафиксировано 14 ДТП с участием мотоциклов, в восьми авариях участвовали велосипедисты.

Самым аварийным днем стал четверг, 21 июля, когда было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий.

Наименьшее число дорожных аварий (10 случаев) произошло в понедельник, 18 июля, сообщают в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

С начала 2022 года в Москве зарегистрировали шесть ДТП, участниками которых становились водители электросамокатов, перевозившие пассажиров. В ведомстве уточнили, что в этих авариях пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

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