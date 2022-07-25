Квартиру московского бизнесмена ограбили на 63 миллиона рублей

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В Пресненском районе Москвы ограбили квартиру владельца компании по продаже готового питания. Материальный ущерб составил 63 миллиона рублей, сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 25 июля.

По словам собеседника «ВМ», неизвестный взломал замок на входной двери и вскрыл находящийся в квартире металлический сейф. Все произошло по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 22.

— В полицию поступило сообщение о пропаже ценных вещей и денег из сейфа в апартаментах. В сейфе находились наличные денежные средства в сумме один миллион рублей, две пары брендовых запонок, подарочная ручка, золотые часы, а также другие ценные вещи, — рассказал он.

В настоящее время грабителя разыскивают. Известно, что апартаменты принадлежат бизнесмену Артуру Зеленому.

В феврале этого года отдел уголовного розыска ОМВД России по району Арбат возбудил уголовное дело по факту кражи баянов из Российской академии музыки имени Гнесиных. Подозреваемым оказался 24-летний житель столицы.

25 июля стало известно, что столичные правоохранители направили в суд уголовное дело о хищениях дорогостоящих музыкальных инструментов на сумму более восьми миллионов рублей.