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Украина получит от Германии кредит на 7,4 миллиона евро

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина получит от Германии кредит на 7,4 миллиона евро
Фото: Pixabay

Украина получит от немецкого кредитного учреждения для восстановления (KfW) 7,4 миллиона евро для льготного кредитования малых и средних предприятий. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе украинского министерства финансов.

— Привлеченные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП (малого и среднего предпринимательства — прим. «ВМ») в национальной валюте, — отметили в министерстве.

Уточняется, что это поспособствует поддержке ликвидности финансовых учреждений, передает ТАСС.

До этого директор Института Маккейна и бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас заявила, что поддержка США и Европы ослабнет, если Киев не продемонстрирует какой-либо успех на поле боя.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь. Она также отметила, что с текущей ситуацией касательно возможностей Германии ознакомлен ее украинский коллега Алексей Резников.

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