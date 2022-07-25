Имущество коррупционера на сумму 257 миллионов рублей будет обращено в доход государства

Фото: Вечерняя Москва

В доход государства будет обращено имущество и крупная сумма денег, принадлежавшие бывшему начальнику отдела подмосковной полиции и его отцу. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОМВД России по Егорьевску, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, было поставлено на контроль прокуратуры по Московской области. Во время осуществления надзора было установлено, что обвиняемый неоднократно нарушал законодательство о противодействии коррупции.

Во время обыска у него, а также у его отца, обнаружили деньги в валюте на сумму 250 миллионов рублей. Кроме того, изъяли элитные наручные часы. Вскоре правоохранители установили, что на отца обвиняемого оформлен земельный участок с жилым домом общей стоимостью 5,5 миллиона рублей. На него же в 2021 году был приобретен еще один земельный участок с нежилыми помещениями. Наличие финансов для совершения таких сделок мужчина подтвердить не смог.

— В этой связи прокуратура Московской области обратилась в Егорьевский городской суд с исковым заявлением об обращении в доход государства денежных средств на общую сумму около 257 миллионов рублей, земельного участка с нежилыми помещениями общей стоимостью 16,4 миллиона рублей и элитных наручных часов, — заявила Врадий.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

В феврале этого года отдел уголовного розыска ОМВД России по району Арбат возбудил уголовное дело по факту кражи баянов из Российской академии музыки имени Гнесиных. Подозреваемым оказался 24-летний житель столицы.

25 июля стало известно, что столичные правоохранители направили в суд уголовное дело о хищениях дорогостоящих музыкальных инструментов на сумму более восьми миллионов рублей.