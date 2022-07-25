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Терапевт Сайног перечислила «красные флаги» головной боли, при которых нужно бежать к врачу

Елена Самойлова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт Сайног перечислила «красные флаги» головной боли, при которых нужно бежать к врачу
Фото: depositphotos

Головная боль может быть однократной, частой, или вызвана провоцирующим фактором. А бывают случаи, когда головная боль — единственный симптом заболевания. Поэтому не обращать внимания на нее нельзя, предупредила врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног.

— Хочу обратить внимание на «красные флаги» при головной боли, то есть когда не стоит откладывать визит к врачу. К ним относится сильная головная боль, которая по характеру ощущается не так, как это было раньше. Также стоит бить тревогу, если головные боли усиливаются на протяжении нескольких дней и недель, — пояснила врач.

Сайног добавила в список «красных флагов» головные боли, нарастающие при физическом напряжении, кашле, чихании и других движениях.

Кроме того, по словам врача, к этому перечню можно отнести головные боли на фоне повышения температуры тела и возникновения психических и неврологических расстройств, таких как нарушение речи или координации, онемение, судороги.

Специалист также посоветовала срочно обратиться в больницу, если головной боли предшествовала рвота.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о последствиях бесконтрольного приема лекарств от головной боли. По ее словам, в какой-то момент болеутоляющие не просто перестают помогать, а сами становятся источником неприятных ощущений.

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