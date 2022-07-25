American Thinker: Запад попал в стратегическую «ловушку России» на Украине

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Западные страны попали в стратегическую «ловушку России» на Украине, согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский.

Логика России — исключительно стратегическая. Антироссийские санкции способствовали взлету цен на энергоносители и другое сырье, из-за чего у страны огромный профицит бюджета, отметил специалист.

— Конфликт для нее (России — прим. «ВМ») — гигантская воронка для Запада, куда утекают его военные и экономические ресурсы. Время — на стороне Москвы, — отметил ученый в статье для издания The American Thinker (TAC).

Марковский добавил, что воинственно настроенная Европа в ближайшем будущем столкнется с суровой реальностью и регион погрузится в «холодную, темную и голодную зиму», которая спровоцирует бурное недовольство населения. По его прогнозам, экономики европейских стран потерпят крах, если у них начнутся проблемы с поставками газа из России с приходом отопительного сезона. Под ударом окажутся алюминиевая, стекольная, химическая и нефтехимическая промышленности. Экономический коллапс грозит нарушить консенсус Запада в украинском вопросе, приводит слова Марковского РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России не доставили проблем Москве, а Европа потеряла уже четыре правительства. Также он подчеркнул, что большая часть планеты Европу демонстративно не поддержала.