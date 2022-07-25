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Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2022»

Юлия Курганова
Общество
Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2022»
Фото: vk.com/a.linnikova

Конкурс красоты «Мисс Россия — 2022» выиграла уроженка Оренбурга Анна Линникова, всего в финале участвовали 25 девушек.

— «Мисс Россия — 2022» становится Линникова Анна, Оренбург, — сообщила в понедельник, 25 июля, имя победительницы «Мисс Россия — 2019» Алина Санько в ходе трансляции, торжественно вручая девушке корону, написано в Telegram-канале конкурса.

Анна Линникова является студенткой второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR, ей 22 года. В число хобби красавицы входят шитье и изучение французского языка. Она мечтает объехать весь мир, и с 16 лет исполняет свою мечту, работая моделью и путешествуя по всему миру.

Звание «I Вице-мисс Россия — 2022» получила уроженка Республики Чувашия Анна Будаева, статус «II Вице-мисс Россия-2022» достался Дарье Немаевой из Хабаровского края.

21 июля конкурс красоты и талантов «Мисс Москва — 2022» выиграла переводчица Анна Янкова.

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