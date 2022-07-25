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Кадыров высмеял форум свободных народов России в Праге

Юлия Курганова
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Кадыров высмеял форум свободных народов России в Праге
Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал форум свободных народов РФ, который проходил в Праге.

— На форуме была подписана Декларация о деколонизации РФ. Участники разбили Россию на 34 страны, которые, по их замыслу, должны появиться после исчезновения РФ. Они предложили даже карту построссийского пространства. На ней есть СоедЕненные (да, да, с ошибкой) Штаты Сибири, Лапландия, Кавказская конфедерация. В общем, не хватает: Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалья, Тридевятого Царства, Атлантиды, Лукоморья, Хоббитона. Лишь бы не возродилась среди обилия этих сказочных королевств Дейнерис Бурерожденная, мать драконов. А то полетит на Запад — «Джавелином» не возьмут, — написал он в понедельник, 25 июля, в своем Telegram-канале.

Кадыров также поблагодарил «псевдолибералов» за подтверждение слов российского руководства о попытках развала РФ.

— Лучше вас это бы никто не сделал. Теперь даже ежику понятны ваши цели и сущность, — отметил глава Чечни.

Главу Министерства обороны Польши Мариуша Блащака высмеяли после слов о создании сильнейшей армии в НАТО. По его словам, скоро Польша будет обладать самой лучшей сухопутной армией среди европейских членов НАТО. Однако сами поляки восприняли данное заявление без воодушевления.

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