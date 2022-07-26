Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гастроэнтеролог назвала самый полезный фастфуд

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог назвала самый полезный фастфуд
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Наименее вредным фастфудом является шаурма. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

— Шаурма — один из самых сбалансированных видов фастфуда. В отличие от пиццы и бургеров, в нее кладется определенное количество овощей. С точки зрения баланса она лучше. Поэтому к ней даже необязательно добавлять овощной салат или фрукты. Тем более шаурма при вас собирается, а остальной фастфуд чаще всего нет. Надо обязательно контролировать, что ты ешь, так как всегда существует риск отравления, — рассказала она.

Также специалист раскрыла рецепт полезной шаурмы. Нужно купить лаваш, приготовить на гриле куриные грудки, мелко нашинковать на терке капусту и свежие овощи. Еще можно в конвертики из лаваша положить фарш.

Дианова призвала внимательнее следить за своим рационом, так как от фастфуда могут появиться проблемы со здоровьем, передает портал Ura.ru.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить фастфуд. Она отметила, что человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, прежде всего должен осознать наличие зависимости от фастфуда. Она пояснила, что такая еда воздействует на различные органы чувств человека — зрение (яркая упаковка), обоняние и вкус.

Врачи польза и вред Шаурма
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте