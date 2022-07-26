Гастроэнтеролог назвала самый полезный фастфуд

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Наименее вредным фастфудом является шаурма. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

— Шаурма — один из самых сбалансированных видов фастфуда. В отличие от пиццы и бургеров, в нее кладется определенное количество овощей. С точки зрения баланса она лучше. Поэтому к ней даже необязательно добавлять овощной салат или фрукты. Тем более шаурма при вас собирается, а остальной фастфуд чаще всего нет. Надо обязательно контролировать, что ты ешь, так как всегда существует риск отравления, — рассказала она.

Также специалист раскрыла рецепт полезной шаурмы. Нужно купить лаваш, приготовить на гриле куриные грудки, мелко нашинковать на терке капусту и свежие овощи. Еще можно в конвертики из лаваша положить фарш.

Дианова призвала внимательнее следить за своим рационом, так как от фастфуда могут появиться проблемы со здоровьем, передает портал Ura.ru.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить фастфуд. Она отметила, что человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, прежде всего должен осознать наличие зависимости от фастфуда. Она пояснила, что такая еда воздействует на различные органы чувств человека — зрение (яркая упаковка), обоняние и вкус.