«Идиотизм»: Садальский оценил предложение о переименовании «Киевского» вокзала

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Станислав Садальский раскритиковал предложение депутата Госдумы Василия Власова о переименовании «Киевского» вокзала в столице. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

— Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский. Про котлеты по-Киевски и Киевский торт забыл. Не берите дурной пример с украинцев. Зачем менять название вокзалу, чтобы потом, через какое-то время, снова вернуть ему старое. Глупо все это. А «Киевский» — звучит очень красиво! И к сведенью дремучих, как тундра депутатов — Киев — мать городов русских! Идиотизм какой-то! — высказал свое мнение знаменитость.

По словам актера, глупо сначала смеяться над украинцами из-за того, что они все русское переименовывают, а потом самим уподобляться этому же.

Станислав Садальский раскритиковал слова Лии Ахеджаковой о Сергее Гармаше. Уроженец Херсона актер Гармаш недавно сказал, что планирует отправиться в родной город, чтобы помочь восстановить местный театр. Тем временем в театре «Современник», где артист когда-то долго служил, происходят кардинальные изменения.