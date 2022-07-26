Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Идиотизм»: Садальский оценил предложение о переименовании «Киевского» вокзала

Юлия Курганова
Общество
«Идиотизм»: Садальский оценил предложение о переименовании «Киевского» вокзала
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Станислав Садальский раскритиковал предложение депутата Госдумы Василия Власова о переименовании «Киевского» вокзала в столице. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

— Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вынести инициативу о переименовании Киевского вокзала в Брянский. Про котлеты по-Киевски и Киевский торт забыл. Не берите дурной пример с украинцев. Зачем менять название вокзалу, чтобы потом, через какое-то время, снова вернуть ему старое. Глупо все это. А «Киевский» — звучит очень красиво! И к сведенью дремучих, как тундра депутатов — Киев — мать городов русских! Идиотизм какой-то! — высказал свое мнение знаменитость.

По словам актера, глупо сначала смеяться над украинцами из-за того, что они все русское переименовывают, а потом самим уподобляться этому же.

Станислав Садальский раскритиковал слова Лии Ахеджаковой о Сергее Гармаше. Уроженец Херсона актер Гармаш недавно сказал, что планирует отправиться в родной город, чтобы помочь восстановить местный театр. Тем временем в театре «Современник», где артист когда-то долго служил, происходят кардинальные изменения.

Станислав Садальский Вокзалы переименования
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте