Диетолог предупредил, что лимонад провоцирует рак и возрастные болезни

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Сладкий лимонад может спровоцировать развитие онкологии и возрастных болезней. Об этом сообщил врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Он рассказал, что в составе напитков сахар вреднее, чем в твердой пище.

— В лимонаде есть ароматизаторы, красители и очень много сахара. Это абсолютно вредный продукт. Сахар в жидком виде еще вреднее, чем сахар в составе еды, которую надо жевать. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься, — объяснил медик.

По словам Гинзбурга, это чревато нежелательными последствиями для организма. Из-за этого может возникать интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков, то есть гликирование, пояснил он.

Частое употребление лимонада может привести к ожирению, диабету, гипертонии и даже раку, отметил врач.

— Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей, — рассказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Гораздо лучше утолять жажду напитками, которые не содержат сахара, заключил Гинзбург.

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