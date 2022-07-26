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Косметолог Мухина раскрыла рецепт супермаски для лица

Антон Махов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Косметолог Мухина раскрыла рецепт супермаски для лица
Фото: Pexels

Если смешать чайную ложку йогурта, две чайные ложки меда, несколько капель свежезаваренного зеленого чая и ряд других ингредиентов, можно получить супермаску, которая будет работать не хуже косметических процедур. Рецептом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась косметолог Марият Мухина.

Она пояснила, что к первым трем ингредиентам важно добавить еще несколько составляющих, чтобы улучшить эффект.

— В данном рецепте также существует отбеливающий компонент. Например, сок лимона. Йогурт и мед не будут давать такую шелковистую кожу, лишенную пигментации. Мед содержит много растительных продуктов и красителей, которые могут, наоборот, усилить выработку кожного пигмента, — рассказала специалист.

Также Мухина отметила, что в маску можно добавить яичный желток.

По словам специалиста, маску нужно держать на лице в течение 20 минут, а затем смыть. Косметолог добавила, что маска будет работать не хуже многих косметических процедур.

Также в беседе с «ВМ» она оценила секреты молодости знаменитой красавицы Дженнифер Лопес, которая в свои 53 года продолжает восхищать окружающих внешним видом.

А косметолог Амина Пирманова рассказала о том, какие два продукта нужно включить в рацион, чтобы сохранить молодость лица.

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