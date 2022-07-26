Названы пары знаков зодиака, которые мешают друг другу разбогатеть

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Астрологи рассказали, что есть знаки зодиака, которые мешают друг другу стать богаче и успешнее.

Близнецы и Телец

Экономия Тельца не дает спокойно жить Близнецам, так как они привыкли не в чем себе не отказывать. Сделать что-то общим между этими знаками, а тем более финансы тяжело. У Тельцов не получится разбогатеть, пока рядом с ними есть Близнецы. Поэтому нужно быть аккуратными, если два представителя этих знаков захотят жить вместе. В таком случае богатство им никогда не видать.

Водолей и Дева

Как только рядом с Девой появляется Водолей, то сразу все продвижения в карьере становятся не главными для первого представителя зодиакального круга. Иногда случается так, что они обвиняют друг друга в своем финансовом положении. При желании Дева могла бы заработать много денег, но этому препятствует Водолей.

Козерог и Овен

Если сойдутся эти два представителя знаков зодиака, то у них начнется борьба за финансовое положение. Овну всегда хочется достигать чего-то нового, покорять вершины и быть на пике популярности. Он может тратить все накопленные средства ради того, чтобы стать еще богаче. Но Козерог не даст это сделать, так как привык добиваться всего с помощью тяжелого труда. Тем не менее Овен все равно будет тратить общие сбережения. Разногласия не дадут Козерогу постепенно копить деньги на будущее.

Рыбы и Лев

Эти двое дополняют друг друга. Они начинают устраивать гонки, чтобы быстрее потратить накопленные деньги. Они это делают не только для того, чтобы доказать друг другу что-либо, но и чтобы показать окружающим, что они могут сделать ради себя, и даже потратить несколько тысяч за пару часов. Львы умеют копить и зарабатывать, но у них лучше получается все это тратить. Рыбам не хватает дальновидности и мудрости, чтобы образумить партнера. Им самим нравится роскошь, поэтому тяжело удержаться от различных трат. Оба представителя этих знаков зодиака были бы намного богаче, если бы не любовь к огромным ненужным тратам, сообщается на портале Rsute.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым предрешено стать богатыми. Они уверены, что «чуйку» на деньги можно объяснить принадлежностью человека к созвездию, под которым он родился.