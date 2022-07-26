Вирусолог рассказал, когда будет пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19

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Пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусом наступит приблизительно через месяц. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Вариант «омикрона» BA.5 дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем, поэтому подъем у нас наблюдается. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик. И потом это все будет снижаться, — рассказал он, передает РИА Новости.

По данным оперативного штаба, за последнюю неделю в России показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения вырос на 48,9 процента.

24 июля сообщалось, что в России выявили 7523 случая коронавируса за сутки. За прошедшие сутки в РФ от COVID-19 умерли 37 граждан, еще 757 пациентов были госпитализированы.