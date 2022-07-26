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Express: В Европе началась паника после заявления Газпрома о сокращении поставок

Юлия Курганова
В мире
Express: В Европе началась паника после заявления Газпрома о сокращении поставок
Фото: shutterstock

В европейских странах стали паниковать после новости о значительном сокращении транзита по «Северному потоку». Об этом сообщается в британском издании Express.

Обозреватель Джейкоб Пол отметил, что министры энергетики Евросоюза моментально отреагировали на это известие. Они планируют собраться во вторник, 26 июля, в Брюсселе, чтобы обсудить чрезвычайный план ЕС по экономии газа.

— Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия, — сказано в материале.

В июне Газпром сократил прокачку по «Северному потоку» до 40 процентов мощности. Он объяснил это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции «Портовая». В начале июля Канада согласилась отправить турбину в ФРГ для ее дальнейшей передачи в РФ.

25 июля сообщалось, что Газпром останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens. С 07:00 в среду, 27 июля, поставки по «Северному потоку» будут составлять не более 33 миллионов кубов в сутки.

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