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Газпром останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens

Евгений Белоусов
В мире
Газпром останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens
Фото: shutterstock

Газпром останавливает еще одну турбину Siemens на станции «Портовая». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе холдинга.

Уточняется, что с 07:00 в среду, 27 июля, поставки по «Северному потоку» будут составлять не более 33 миллионов кубов в сутки против нынешнего максимума в 67 миллионов кубометров.

В Газпроме отметили, что турбина остановлена в связи с «окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Газпром получил от Siemens Energy документы для возврата из Канады турбины для «Северного потока». Со стороны холдинга все еще остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании. Поэтому Газпром снова обратился к Siemens с просьбой о предоставлении документов и поддержки.

Siemens Energy направила российскому Газпрому экспортную лицензию, выданную Канадой и предоставляющую возможность ремонтировать и транспортировать газовые турбины для трубопровода «Северный поток» до конца 2024 года.

Недавно стало известно, что нежелание Канады возвращать после сервисных работ турбину для «Северного потока» было связано не с санкциями, а со стремлением выйти на рынок ЕС с собственными энергоресурсами. Россия перекачивала в Европу 55 миллиардов кубометров газа в год за счет машин компании Siemens.

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