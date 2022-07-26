Синоптики сообщили о жаркой погоде в Москве 26 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 26 июля, в столичном регионе сохранится жаркая погода. Близость атмосферных фронтов сохраняет большую вероятность кратковременных дождей, которые не принесут прохлады, в воздухе выраженный дефицит кислорода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–7 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для метеозависимых людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями, или же которые недавно перенесли серьезные острые болезни, условия погодной гипоксии являются нагрузкой на организм и могут вызывать нежелательные ответные реакции.

Для молодых, здоровых людей, с хорошим адаптационным потенциалом — это благоприятная летняя погода, которая позволяет активно заниматься спортом, отдыхать на природе и загорать. Но стоит помнить, что солнечные лучи наиболее активны, можно сказать, и более агрессивны, с 11 до 18 часов, они могут вызывать нежелательные кожные реакции, вегетативные и сосудистые нарушения.

В Роспотребнадзоре назвали три простых способа пережить жару. В жаркую погоду следует пить больше воды, носить одежду из плотных тканей и избегать длительного нахождения в жарких помещениях.