Ефимов: Москва увеличила темпы выдачи семейной ипотеки

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В январе–мае 2022 года в Москве выдано более 9,4 тысячи льготных кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 76,3 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва сохраняет лидирующие позиции на рынке льготного семейного ипотечного кредитования. Число выданных кредитов в январе–мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло в 2,5 раза, в то время как в среднем по России показатель увеличился в 2,2 раза, — рассказал он.

По словам Ефимова, за пять месяцев 2022 года посредством семейной ипотеки в столице было приобретено около 496,3 тысячи квадратных метров жилья общей стоимостью 116,3 миллиарда рублей. Средневзвешенная ставка по программе в Москве составила 4,71 процента.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что с января по май семьям с одним ребенком было выдано около 6,1 тысячи льготных кредитов.

Участниками программы могут быть семьи, в которых ребенок родился в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года, а взять ипотеку можно до конца 2023 года.

До этого Пуртов сообщил, что в столице начали корректироваться цены на жилье после продолжительного периода колебаний и роста. По словам министра, главной причиной падения цен стало человеческое поведение.