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В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности

Анастасия Колоскова
В мире
В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Последний санкционный пакет Евросоюза показал, что блок исчерпал возможности по введению ограничений в отношении Москвы. Такое заявление неназванного дипломата опубликовала французская газета Le Monde.

Как пишет издание, принятый седьмой антироссийский пакет санкций, в отличие от предыдущих, не предполагает каких-то серьезных мер. Он выпущен лишь для того, чтобы привести политику ЕС в соответствие с позицией союзников, утверждает автор.

— Мы подошли к концу того, что могли сделать, — приводит слова дипломатического источника Le Monde.

Так, 27 стран-членов ЕС не намерены добровольно отказываться от поставок газа из России, так как с трудом справляются даже с текущими сложностями в поставках. Однако даже Польша и прибалтийские государства страны не готовы выкладывать на стол подобное предложение, так как оно показало бы разногласия внутри блока.

В статье отмечается, что Европа стремилась, чтобы ее ограничения совпадали с санкциями «Большой семерки», которая еще в июне отказались от российского золота. В то же время новый санкционный пакет предусматривает и послабления, пишет РИА Новости.

Автор американского журнала The National Interest высказал мнение, что Россия ни на грамм не пострадала от санкций Запада. По его мнению, РФ добилась рекордного профицита бюджета на фоне санкций, тогда как Запад столкнулся с серьезными проблемами.

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